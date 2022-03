Tödlicher Unfall auf B185 bei Köthen - 54-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Auf der B185 zwischen Dessau und Köthen ist es am Montag bei Scheuder zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Köthen/Dessau/MZ - Auf der B185 zwischen Dessau und Köthen ist es am Montag bei Scheuder zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Fahrer eines Opel gegen 13.15 Uhr die B 185 aus Richtung Dessau in Richtung Köthen befahren und dann versucht, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat.

Der Fahrer des Opel wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Der 54 Jahre alte aus Köthen stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 33-jährige Fahrer des Seat wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die B 185 war im Zuge der Unfallaufnahme bis gegen 16.15 Uhr voll gesperrt. Neben den Polizei- und Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Chörau, Reppichau und Osternienburg mit insgesamt 25 Kameraden und fünf Fahrzeugen am Unfallort.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.