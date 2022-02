Tödlicher Unfall bei Bautzen: Polizei findet Fahrradfahrer im Straßengraben

Am Sonntagabend ist in Blösa im Landkreis Bautzen ein Fahrradfahrer auf dem Heimweg tödlich verunglückt.

Blösa/dpa - Am Sonntagabend ist in Blösa im Landkreis Bautzen ein Fahrradfahrer auf dem Heimweg tödlich verunglückt. Nachdem der 44-Jährige nicht nach Hause gekommen war, begannen Angehörige den Mann zu suchen und fanden ihn schließlich schwer verletzt am Straßenrand, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Die eintreffenden Rettungskräfte versuchten noch den Verunglückten zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.