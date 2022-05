Tödlicher Unfall: Fußgängerin wird in Leisnig von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto erfasst worden und gestorben.

Leisnig/dpa - Eine Fußgängerin ist in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto erfasst worden. Die Frau starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag war die 58-Jährige den Angaben zufolge vor das Auto getreten, vermutlich um die Straße zu überqueren. Die 68-jährige Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß demnach unverletzt.

Die genauen Abläufe des Unfalls werden noch ermittelt.