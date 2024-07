Mann an Haltestelle von Bus überfahren - Antoniestraße in Leipzig gesperrt

Ein Mann ist an der Bushaltestelle Am Adler in Leipzig auf der Antoniestraße tödlich verletzt worden.

Leipzig/Dur. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Donnerstagnachmittag an der Bushaltestelle Am Adler auf der Antoniestraße in Leipzig-Kleinzschocher gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach trat ein 63 Jahre alter Mann von der Haltestelleninsel auf die Straße und beachtete dabei den Verkehr nicht. Ein 24 Jahre alter Busfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Fußgänger erfasst.

Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Trotzdem erlag der 63-Jährige später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Antonienstraße war zeitweise in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.