Tödlicher Unfall in Sachsen: 31-Jähriger gerät mit Auto in Gegenverkehr

Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Dohma (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Dohma/dpa - Der 31-Jährige war mit seinem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei krachte er in einen Lastwagen, dessen Fahrer unverletzt blieb.

Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, ist nach Polizeiangaben noch unklar.