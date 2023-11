Am Samstag haben Zeugen den Notruf gewählt, da ein Mann im See beim Steinbruch Hohenthurm getrieben ist. Jegliche Rettungsversuche waren erfolglos.

Mann aus See bei Landsberg geborgen -Rettungsversuche erfolglos

In einem See bei Landsberg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Landsberg/DUR - Am späten Samstagnachmittag wurde Einsatzkräften eine im See im Bereich des Steinbruchs Hohenthurm treibende Person gemeldet, teilte die Polizei mit. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Mann geborgen.

Nach intensiven Reanimationsmaßnahmen wurde der 37-Jährige in ein Krankenhaus nach Halle gebracht, wo er am frühen Sonntagmorgen jedoch verstarb.

Zwei Zeugen hatten zuvor bereits Rettungsversuche unternommen, konnten den Mann jedoch nicht alleine bergen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll er das Gleichgewicht verloren haben und war in den See gestürzt. Die Ermittlungen dauern an.