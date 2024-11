Am Connewitzer Kreuz in Leipzig ist eine 17-Jährige von einem Lkw überrollt worden. Sie starb noch vor Ort. Wie es zu dem schrecklichen Unfall kam und warum jetzt eine Spendenkampagne eingerichtet wurde.

17-Jährige in Leipzig von Lkw überrollt - Spendenkampagne für Maria gestartet

Am Connewitzer Kreuz in Leipzig hat sich in der Nacht zu Dienstag ein tödlicher Lkw-Unfall ereignet.

Leipzig. - Ein tödlicher Unfall hat sich vor wenigen Tagen am Connewitzer Kreuz in Leipzig ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien ein 17 Jahre altes Mädchen und ein 15 Jahre alter Junge auf Höhe der Kurt-Eisner-Straße unbemerkt auf die Deichsel eines Lkw geklettert und bis zum Connewitzer Kreuz mitgefahren.

17-Jährige am Connewitzer Kreuz in Leipzig von Lkw überrollt

Am Connewitzer Kreuz habe der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer angehalten, woraufhin die Jugendlichen abgesprungen seien. Als der Lkw wieder losfuhr, wurde die 17-Jährige laut Polizei von dem Lkw-Anhänger überrollt. Sie sei noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben.

Der 15-Jährige und der Lkw-Fahrer mussten den Angaben zufolge wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben Rettungskräften und der Polizei seien die Gerichtsmedizin und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz gewesen, hieß es.

17-Jährige in Leipzig von Lkw überrollt: Spendenkampagne hat Ziel erreicht

Mittlerweile wurde eine Spendenkampagne gestartet. Das Spendenziel von 10.000 Euro ist schon übertroffen worden. "Wir trauern um unsere geliebte Maria, unseren Sonnenschein, die viel zu früh von uns gegangen ist. Mit ihren 17 Jahren hat sie unsere Herzen berührt und uns mit ihrer strahlenden Persönlichkeit und ihrem Lächeln inspiriert", heißt es.

Die Spenden sollen dazu verwendet werden, die Beerdigungskosten zu decken und eine Trauerfeier zu finanzieren. Ein Teil des Kreuzparks am Connewitzer Kreuz werde zudem als Erinnerungsort gestaltet. Auch für diese Stelle in der Nähe des Unfallorts an der "Südbrause" sei das Geld gedacht.

Gegen den beteiligten 15-Jährigen und den Fahrer des Lkw wird laut Medienberichten derzeit noch von Amtswegen ermittelt.