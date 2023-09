Halle (Saale) - Die Autobahn sah aus wie ein Trümmerfeld: Gegen 14 Uhr ist am Dienstag auf der A 14 zwischen den Abfahrten Halle-Ost und Zentrum ein Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren. In der Folge schob dieser Laster einen Pkw auf einen vorausfahrenden Lkw.

Dass der Pkw-Fahrer dabei wie der zweite Trucker ohne schwere Verletzungen davon kam, grenzt nach Einschätzung von Beobachtern an ein Wunder. Der Lkw-Fahrer aber, der die Kettenreaktion ausgelöst hatte, wurde im Führerhaus eingeklemmt und verlor auf der A 14 sein Leben. Zu Alter oder Identität der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Im Video: Tödlicher Unfall auf der A14 - Lkw-Fahrer stirbt

Toter bei Unfall auf der A14 bei Halle: Autobahn Richtung Magdeburg voll gesperrt.(Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz) Toter bei Unfall auf der A14 bei Halle: Autobahn Richtung Magdeburg voll gesperrt.(Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Stundenlang blieb die Autobahn in Richtung Magdeburg gesperrt. Obwohl die Polizei den Verkehr dann in Halle-Ost ableitete, bildete sich ein Rückstau. Massive Verkehrsbehinderungen gab es in der Folge auch in Richtung Innenstadt, vor allem auf der Delitzscher Straße.

Tödlicher Unfall auf der A14 bei Halle: Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. (Foto: Marvin Matzulla)

Zur Bergung des Toten musste Halles Berufsfeuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Um den Leichnam überhaupt aus dem Führerhaus holen zu können, trennten Einsatzkräfte dessen Frontscheibe heraus. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Lkw-Fahrers feststellen.