Ursache noch ungeklärt Tödlicher Unfall in Jessen: Fahrradfahrer stirbt auf L113

Bei einem Verkehrsunfall auf der L113 in Jessen ist am Sonntag ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz ums Leben gekommen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte verstarb der Mann noch am Unfallort.