Spaziergänger haben den Mann in Halle entdeckt, der leblos am Boden lag. Neben ihm wurde ein Fahrrad gefunden.

Halle/MZ/Nay - Auf einem Waldweg in der Dölauer Heide unweit vom Spielplatz Am Kolkturmberg entfernt haben Spaziergänger am Dienstagnachmittag einen 54-jährigen Mann gefunden, der leblos auf dem Boden lag. Neben ihm fanden sie ein Fahrrad.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Spaziergänger zwar sofort den Notarzt gerufen und versucht, den Mann zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Als der Arzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des 54-jährigen Hallensers feststellen.

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus, mutmaßlich hat es sich um einen Unfall gehandelt, denn Hinweise auf Einwirkung Dritter gibt es nicht. Auch ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen, der dazu geführt haben könnte, dass der Mann gestürzt ist. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt entscheiden, ob sie eine Obduktion der Leiche anordnet.