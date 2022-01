Frau findet toten Lebensgefährten in Weißenfels - Polizei fasst Verdächtigen

Nahe des Weißenfelser Bahnhofs hat eine Frau am Donnerstagabend die Leiche ihres Lebensgefährten gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat bereits einen Verdächtigen festgenommen.

Noch in der Nacht sei ein 23-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizeidirektion kündigte zum späteren Zeitpunkt weitere Informationen an.