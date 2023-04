Ein 61 Jahre alter Mann aus Sachsen-Anhalt ist mitten auf der Autobahn 7 bei Kirchheim tot am Steuer seiner Fahrzeuges entdeckt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls auf der A7.

Mitten auf der Autobahn: Mann aus Sachsen-Anhalt tot am Steuer seines Fahrzeuges gefunden

Kirchheim/MZ - Ein Autofahrer aus Sachsen-Anhalt ist am Wochenende in Hessen tot am Steuer seines Fahrzeuges entdeckt worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung des Vorfalls.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug des 61-Jährigen am Samstag gegen 17 Uhr im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn 7 nahe Kirchheim bemerkt. Der Mercedes Sprinter mit Wohnanhänger war an einer sogenannten Betongleitwand zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck abgestellt worden.

Polizisten bemerkten leblosen Körper auf dem Fahrersitz

Zunächst lag die Vermutung im Raum, dass es sich um ein Unfall- oder Pannenfahrzeug handeln könnte. Als dann aber die Polizei vor Ort eintraf, bemerkte sie den leblosen Körper auf dem Fahrersitz. Auch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes blieben ohne Erfolg.

Zeugen, die das Gespann gesehen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 06621/50880 bei der Autobahnstation Bad Hersfeld, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet.