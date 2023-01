Im Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde am Freitag die Leiche eines Mannes entdeckt. Ein Zeuge hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet.

Schlaitz/dpa - Im Muldestausee bei Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Toter gefunden worden. Ein Zeuge hatte die im Wasser treibende Leiche am Freitag entdeckt. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntagabend mitteilte, konnte die Identität des Mannes inzwischen geklärt werden.

Laut Mitteilung handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus der Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Toten geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.