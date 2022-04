Wolfen/MZ - Auf einem Parkplatz nahe der Freilichtbühne in Wolfen ist am Freitagabend ein 18-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein 16-Jähriger war ihm mit einem Microcar über beide Beine gefahren.

Der Zwischenfall hat sich laut Polizei gegen 23.35 Uhr ereignet. Der 16-Jährige hatte mit seinem vierrädrigen Microcar auf dem Parkplatz gestanden, als der 18-Jährige an dessen Beifahrertür klopfte. Der 16-Jährige erschrak und setzte sein Fahrzeug zurück. Dabei kollidierte er mit dem 18-Jährigen, so dass dieser stürzte. In der Folge überrollte das Fahrzeug die Beine des jungen Mannes. Er musste in das Gesundheitszentrum Bitterfeld gebracht werden.

Der 16-jährige Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch einige Zeit später in der Nähe durch Polizeibeamte gestellt werden. Bei dem Fahrer wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wurde seiner Mutter übergeben.