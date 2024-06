Unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten in Sangerhausen gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurden die Trümmerteile auf 20 Quadratmeter verteilt.

Trümmerteile weit verstreut: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Sangerhausen

Explosion in Wilhelm-Külz-Straße

Ein Zigarettenautomat wurde in Sangerhausen gesprengt.

Sangerhausen/MZ. - Ein lauter Knall dürfte einige der Bewohner der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Sangerhausen in der Nacht zu Mittwoch aus dem Schlaf gerissen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt.

Geldkassette mit Scheinen geklaut

Dabei wurde der Automat laut Polizei vollständig zerstört. „Am Tatort fanden die Beamten zahlreiche Zigarettenschachteln sowie die Kassette mit Münzgeld vor. Beides wurde sichergestellt. Die Geldkassette mit Geldscheinen wurde jedoch von den Tätern mitgenommen“, hieß es.

Die Detonation hatte den Automaten vollkommen zerrissen. Schnipsel von Zigarettenpackungen fanden sich im Umkreis von mehr als 20 Quadratmetern. Auf welche Art die Sprengung vonstatten ging, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Polizei bittet um Achtsamkeit

Da dies nicht der erste Vorfall seiner Art ist – bereits am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahren wurde auch in der Külz-Straße ein Zigarettenautomat gesprengt – appellierte die Polizei an die Bevölkerung, „verdächtige Aktivitäten sofort zu melden und sich von potenziellen Gefahrenbereichen fernzuhalten“.

Es bestünde durch eine solche Explosion etwa Verletzungsgefahr durch umherfliegende Trümmerteile. Es könnten aber auch Fenster oder etwa Autos beschädigt werden. Neben der Lärmbelästigung sieht die Polizei auch noch eine Gefahr durch mögliche Brände, die durch die Explosion entstehen können.

Zudem können chemische Substanzen ausgesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Umweltschäden seien ebenfalls nicht auszuschließen. Aber die Täter sollten sich eine solche Aktion zweimal überlegen. Denn auch sie bringen sich in Gefahr, etwa durch mögliche Verbrennungen oder Schnittwunden durch herumfliegende Trümmerteile sowie Gehörschäden durch den lauten Knall.

Ebenfalls nicht ohne sind mögliche chemische Stoffe, die bei der Explosion auftreten und nicht zuletzt die strafrechtlichen Folgen. Denn die Täter müssten mit strafrechtlicher Verfolgung und erheblichen rechtlichen Konsequenzen rechnen, so die Polizei gegenüber der MZ.