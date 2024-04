Ein Jugendlicher wird in Merseburg auf offener Straße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Es ist der zweite Überfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Jugendlicher an Haltestelle mit Messer bedroht und ausgeraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Überfall in Merseburg

Ein Jugendlicher ist in Merseburg an der Haltestelle Häckelstraße mit meinem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Merseburg. - Bereits am Mittwoch, 24. April 2024, haben drei unbekannte Täter einen Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle Häckelstraße in Merseburg mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Das teilte die Polizei mit.

Demnach kamen die drei Täter zwischen 14:50 Uhr und 15:10 Uhr auf den Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle Häckelstraße zu. Zwei der Täter haben ihn den Angaben zufolge an den Armen festgehalten, der dritte Täter hat ihn mit einem Messer bedroht und ihn dazu aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben.

Merseburg: Jugendlicher an Haltestelle mit Messer bedroht und überfallen

Laut Polizei wurden dem Jugendlichen das Portemonnaie und das Handy gestohlen. Anschließend seien die unbekannten Täter mit zwei Motorrädern in Richtung Merseburger Innenstadt geflüchtet. Nach Angaben des Jugendlichen haben andere Personen den Überfall zwar gesehen, sind aber weitergegangen.

Bei dem Raubüberfall handelt es sich bereits um den zweiten innerhalb kurzer Zeit in Merseburg. Am 18. April forderten Jugendliche Zigaretten und verletzten einen 16 Jahre alten Jungen mit einem Messer.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03461/446293 zu melden. Auch zufällig gemachte Foto- und Videoaufnahmen oder Aufnahmen von privaten Sicherheitskameras könnten Aufschluss geben.