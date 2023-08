Ein 6 Jahre altes Kind und eine 47-jährige Autofahrerin sind bei einem missglückten Überholmanöver in einen schweren Unfall in Uthmöden verwickelt worden. Der Verursacher beging zunächst Fahrerflucht.

Ein Kind und eine erwachsene Frau sind bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Uthmöden in der Börde schwer verletzt worden. Symbolbild:

Uthmöden (vs) - Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße in Uthmöden in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es bei einem Überholvorgang an einem unübersichtlichen Straßenabschnitt zu einem Unfall gekommen sein, an dem drei Autos beteiligt waren. Dabei wurden offenbar ein sechs Jahre altes Kind, das Insasse in einem Auto war, und eine 47 Jahre alte Autofahrerin schwerverletzt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der 41 Jahre alte Unfallverursacher soll zunächst die Unfallstelle verlassen haben, meldete sich aber kurze Zeit später telefonisch im Polizeirevier Börde.