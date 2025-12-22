In Wittenberg ist ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Täter. So wird er beschrieben.

19-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt: Wer kennt den Täter?

Die Polizei in Wittenberg sucht einen jungen Mann, der einen 19-Jährigen ausgeraubt hat.

Wittenberg. - In der Berliner Chaussee in Wittenberg ist ein 19-Jähriger am 21. Dezember 2025 gegen 19.55 Uhr ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge sei der junge Mann zu Fuß, sein Fahrrad schiebend, unterwegs gewesen, als ihn ein Unbekannter mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten aufgefordert habe.

19-Jähriger mit Messer bedroht: Täter flüchtet mit Schachtel Zigaretten

Der Täter habe eine Schachtel Zigaretten erbeutet und sei dann geflüchtet. So wird er beschrieben:

zirka 18 bis 19 Jahre als

zirka 1,75 Meter groß

schlanke Statur

schwarzes, lockiges Haar

dünne Augenbrauen

runde Gesichtsform

raue, tiefe Stimme

sprach Deutsch mit einem Akzent

trug schwarze Kleidung mit schwarzer Bauchtasche

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.