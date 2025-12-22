Überfall in Wittenberg 19-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt: Wer kennt den Täter?
In Wittenberg ist ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Täter. So wird er beschrieben.
22.12.2025, 15:13
Wittenberg. - In der Berliner Chaussee in Wittenberg ist ein 19-Jähriger am 21. Dezember 2025 gegen 19.55 Uhr ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.
Angaben zufolge sei der junge Mann zu Fuß, sein Fahrrad schiebend, unterwegs gewesen, als ihn ein Unbekannter mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten aufgefordert habe.
19-Jähriger mit Messer bedroht: Täter flüchtet mit Schachtel Zigaretten
Der Täter habe eine Schachtel Zigaretten erbeutet und sei dann geflüchtet. So wird er beschrieben:
- zirka 18 bis 19 Jahre als
- zirka 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- schwarzes, lockiges Haar
- dünne Augenbrauen
- runde Gesichtsform
- raue, tiefe Stimme
- sprach Deutsch mit einem Akzent
- trug schwarze Kleidung mit schwarzer Bauchtasche
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.