Angriff am Rennbahnkreuz Unbekannte attackieren Fahrradfahrer: Mann in Halle bei Streit schwer verletzt

Mit dem Fahrrad unterwegs am Rand der Saaleaue in Halle: Unbekannte haben in Halle einen Fahrradfahrer attackiert. Noch sind die Hintergründe unklar, die Folgen für den Mann sind schwer.