Fahrer stirbt bei schwerem Unfall auf A14 bei Magdeburg

Magdeburg/DUR - Auf der A14 bei Magdeburg ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.20 Uhr war ein Pkw in Fahrtrichtung Halle ungebremst auf einen Lkw aufgefahren. Das Fahrzeug verkeilte sich und ging beim Aufprall in Flammen auf. Für den Pkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Feuer griff auch auf die Ladung des Lkw über. (Foto: Thomas Schulz)

Das Feuer griff teilweise auf den Lkw über und konnte nur durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A14 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.