L169 zwischen Gröbers und Rabutz ist nahe der Autobahn 14 derzeit wegen eines Unfalls gesperrt.

Gröbers. – Auf der L169 zwischen der A14 und Rabutz hat es einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Derzeit sei die L169 zwischen Gröbers (Saalekreis) und Rabutz (Sachsen) auf allen Fahrstreifen voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Über die Art des Unfalls und ob es Verletzte gibt, liegen derzeit noch keine Angaben vor.