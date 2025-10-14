Auf der A38 ist es zwischen Querfurt und Schafstädt zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten muss die Autobahn in Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Unfall mit Lkw: Die A38 in Richtung Leipzig wird für mehrere Stunden voll gesperrt.

Querfurt. – Auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig ist zwischen Querfurt und Schafstädt (Saalekreis) am Dienstagvormittag ein Sattelzug verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verloren, nachdem ein Reifen geplatzt war. Der Lkw kam auf dem Standstreifen zum Stehen und kippte auf die Leitplanke, so die Polizei zum Unfallhergang.

Wegen Unfall: A38 in Richtung Leipzig für mehrere Stunden voll gesperrt

Dabei habe sich die Ladung, die aus Asphaltgranulat bestand, auf dem Grünstreifen verteilt. Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Fahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Derzeit sind der rechte Fahr- sowie der Standstreifen gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind für Dienstagnachmittag anberaumt. Hierfür wird die Autobahn in Richtung Leipzig für mehrere Stunden voll gesperrt.