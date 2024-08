Am späten Donnerstagabend ist es auf der Saalebrücke zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw krachte am Stauende in einen mit Gasflaschen beladenen Lastwagen. Die A38 bleibt für mehrere Tage gesperrt.

Weißenfels.- Auf der Saalebrücke der A38 in Richtung Göttingen hat sich am späten Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr bei Schkortleben im Burgenlandkreis ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Die Autobahn bleibt weiterhin voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten seien inzwischen abgeschlossen, am Samstagvormittag würden die Schäden der Fahrbahn noch begutachtet, teilte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei mit.

Video: Schwere Explosion auf der A38 am Kreuz Rippachtal (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt/Sprecher: Torsten Grundmann)

Möglicherweise könne die Fahrbahn in Richtung Leipzig im Laufe des Samstags wieder freigegeben werden. "Wir können vorsichtige Entwarnung geben, die Statik der Brücke ist in Ordnung", sagte ein Sprecher bereits am Freitag. Die Fahrtrichtung Göttingen werde mindestens noch mehrere Tage gesperrt bleiben. Hier sei wegen der schweren Schäden aktuell nicht absehbar, wann die Autobahn wieder freigegeben werden könne.

Schwere Explosionen auf A38: Mit Gasflaschen beladener Lkw kracht in Stauende

Bei dem Unfall fuhr ein Lkw auf der Saalebrücke am Stauende auf einen mit Gasflaschen beladenen Lkw auf. Der Lkw geriet laut Polizei in Brand, mehrere geladene Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert. Diese Felder fingen den Angaben zufolge Feuer, weshalb die darunter liegende Straße für etwa fünf Stunden gesperrt werden musste.

Unfall auf der A38: Der Moment einer großen Explosion. Foto:Leservideo/Screenshot

Die Explosionen waren nach MZ-Informationen auch noch kilometerweit entfernt zu spüren und zu sehen. Riesige Flammen erhellten den Nachthimmel und Rauch stieg auf.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nur mit größter Vorsicht und mit Wenderohren von Tanklöschfahrzeugen aus löschen.

Unfall auf der A38: Das Löschen des Feuers war nur aus der Ferne möglich. Foto: Marvin Matzulla

Das Feuer sei inzwischen gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge erlitten vier Menschen leichte Verletzungen.

Durch die Explosionen und das Feuer wurde die Fahrbahn stark beschädigt. Foto: Eric Pannier

Laut Polizei waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, elf Rettungswagen, zwei Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Die Aufräumarbeiten auf der A38 laufen auf Hochtouren. Foto: Marvin Matzula

Weiterer Unfall auf A38 am Donnerstagabend - Mann tödlich verletzt

Vor dem Lkw-Unfall hatte sich an ähnlicher Stelle auf der A38 ein weiterer Unfall ereignet – der zu dem Stau führte, an dessen Ende der Lkw auf den mit Gasflaschen beladenen Lastwagen auffuhr.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Lkw am Donnerstagabend einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Autofahrer, der seinen Wagen wegen einer Panne auf dem Standstreifen geparkt und das Auto verlassen hatte.