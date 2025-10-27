Am Montagnachmittag hat sich ein Auto auf der A38 überschlagen. Die Autobahn ist in Richtung Leipzig gesperrt.

Nach einem Unfall ist die A38 in Richtung Leipzig gesperrt.

Obhausen. - Auf der A38 bei Obhausen, hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr nach ersten Informationen ein schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Leipzig ereignet.

Ein Rettungshubschrauber ist nach einem Unfall auf der A38 im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Ein Auto wurde von der Autobahn geschleudert, ein Rad ist abgerissen. Es gab zwei Verletzte in dem Auto. Zum Zustand, wie schwer die Verletzten sind, kann man derzeit noch nichts sagen. Auch ein Rettungsschubschrauber der ADAC Luftrettung ist vor Ort im Einsatz.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen und die Personen mussten aus dem Fahrzeug von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät befreit werden. Die BAB ist in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt.