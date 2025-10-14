Auf der A38 ist es zwischen Querfurt und Schafstädt zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Unfall mit Lkw: Die A38 in Richtung Leipzig wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Querfurt. – Auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig ist zwischen Querfurt und Schafstädt (Saalekreis) am Dienstagvormittag ein Sattelzug verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verloren, nachdem ein Reifen geplatzt war. Der Lkw kam auf dem Standstreifen zum Stehen und kippte auf die Leitplanke, so die Polizei zum Unfallhergang.

Wegen Unfall: A38 in Richtung Leipzig für mehrere Stunden voll gesperrt

Dabei habe sich die Ladung, die aus Asphaltgranulat bestand, auf dem Grünstreifen verteilt. Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Fahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Leipzig am späten Nachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 18 Uhr war die Strecke wieder frei.