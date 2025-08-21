Beim Abfahren von der A9 sind zwei Lkw an der Kreuzung zur B187 bei Coswig miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Beide Fahrer schwer verletzt! Zwei Lkw krachen an der A9 bei Coswig ineinander

An der Autobahn 9 bei Coswig sind zwei Lkw miteinander kollidiert.

Coswig. – Am Mittwoch hat sich an der Kreuzung von der A9 zur B187 nahe Coswig ein Unfall mit zwei Lkw ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der 62-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine gegen 8.20 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Coswig verlassen. Hierzu sei er auf der linken Spur an die Kreuzung zur B187 gefahren.

Zwei Lkw kollidieren an A9 bei Coswig miteinander

Zur gleichen Zeit habe eine weitere Sattelzugmaschine aus Coswig kommend die Kreuzung befahren. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Die Fahrer beider Lkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter. Die Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die A9-Anschlussstelle war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Erst gegen 18.48 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.