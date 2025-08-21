Beim Abfahren von der A9 sind zwei Lkw an der Kreuzung zur B187 bei Coswig miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrer schwer verletzt! Zwei Lkw krachen an der A9 bei Coswig ineinander

An der Autobahn 9 bei Coswig sind zwei Lkw miteinander kollidiert.

Coswig/MZ. – Durch einen schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Coswig sind am Mittwochmorgen zwei Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 8.20 Uhr an der Abfahrt von der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin zur Bundesstraße 187.

Ein 62 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine hatte die A9 an der Anschlussstelle verlassen und wollte im Kreuzungsbereich auf der linken Spur weiterfahren.

Zwei Lkw kollidieren an A9 bei Coswig miteinander

Zur gleichen Zeit überquerte ein 63-jähriger Fahrer einer weiteren Sattelzugmaschine der Marke Daimler-Benz die Kreuzung aus Richtung Coswig kommend. Im Kreuzungsbereich kam es laut Polizei zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Lastwagen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Anschlussstelle Coswig wurde gegen 10.50 Uhr vollständig gesperrt. Erst nach fast acht Stunden, um 18.48 Uhr, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf rund 60.000 Euro geschätzt.