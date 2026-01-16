In der Nacht zu Freitag sind drei Autos auf der A9 in einen Unfall geraten. Eine 48-Jährige krachte mit ihrem Auto in die Leitplanke und wurde dabei leicht verletzt.

Eine 48-Jährige ist bei einem Unfall auf der A9 in der Nacht zu Freitag leicht verletzt worden.

Coswig. - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode ist am Donnerstagabend eine Frau bei einem Unfall leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war ein 61-Jähriger auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs, als er aus unbekannter Ursache mit dem VW eines 64-Jährigen zusammenstieß.

In der Folge sei auch eine 48-Jährige in ihrem Ford mit den Unfallfahrzeugen zusammengestoßen. Ihr Auto kam ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und kam schließlich quer auf der Straße zum Stehen, so die Polizei weiter. Die 48-Jährige sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf 47.000 Euro. Die A9 war bis etwa 2.30 Uhr gesperrt.