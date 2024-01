Bei einem Unfall auf der Autobahn A14 sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Fahrbahn von Halle kommend in Richtung Magdeburg ist zeitweise gesperrt.

Lkw-Unfall mit Verletzten: Fahrbahn von Halle in Richtung Magdeburg gesperrt

A14/Halle (Saale). - Bei einem Unfall auf der A14 von Halle in Richtung Magdeburg sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hatte ein Lkw-Fahrer zwischen der Raststätte Petersberg-Ost und Halle-Trotha die Spur gewechselt, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei sei er mit einem Auto zusammengestoßen, hieß es auf Anfrage.

Lkw-Unfall auf A14 bei Halle: Fahrbahn gesperrt

Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Die beiden Insassen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Die Fahrbahn von Halle in Richtung Magdeburg ist vorübergehend gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern wohl bis in die Abendstunden an.