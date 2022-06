Unfall auf B185 in Dessau - Zwei Schwerverletzte beim Abbiegen ins Gewerbegebiet Mitte

Auf der B185 in Dessau-Roßlau ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autofahrer wurden dabei schwer verletzt.

Eine Autofahrerin ist auf der B185 in Dessau-Roßlau mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Dessau/MZ - Bei der Kollision von zwei Autos auf der Bundesstraße 185 in Dessau-Roßlau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Als eine 45-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag nach links abbog, ist sie mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Kollision zweier auf der B185 in Dessau-Roßlau sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Mitte.

Eine 45-jährige Frau wollte mit ihrem Auto gegen 15.30 Uhr aus der Argenteuiler Straße nach links in die Seelmannstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Auto eines 81-Jährigen, der in Richtung Köthen unterwegs war.

Die beiden Autofahrer mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache des Unfalls ist bisher noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an dem beteiligten VW und dem Skoda auf etwa 37.000 Euro.