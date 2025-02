In Halle ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. In der Beesener Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mann kracht mit Auto in Havag-Straßenbahn in der Beesener Straße – schwer verletzt

Unfall in halle

In Halle ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Halle (Saale). - Ein Mann ist bei einem Unfall am Freitag um 9.20 Uhr in der Beesener Straße in Halle schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Dabei sei der Autofahrer schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben nach entstand bei der Kollision erheblicher Sachschaden an dem Auto. Das Fahrzeug sei vom Unfallort durch einen Abschleppdienst geborgen worden. Insassen der Straßenbahn kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Das Fahrzeug der Havag habe die Fahrt fortsetzen können. Es kam zu Behinderungen des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Autoverkehrs.