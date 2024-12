Auf der A14 hat sich an Heiligabend ein Unfall bei Halle ereignet. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt.

Mehrere Schwerverletzte nach Unfall auf A14 bei Halle an Heiligabend - Autobahn teils gesperrt

Halle (Saale). - Zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau ist es am Heiligabend-Nachmittag gegen 15 Uhr auf der A14 zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war aus bislang unbekannten Gründen in die Mittelleitplanke gekracht.

Bei dem Unfall auf der A14 sind nach ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden. Foto: Matzulla

Nach ersten Informationen gibt es mehrere, wohl teils schwer verletzt Personen. Bei dem Großeinsatz ist neben Polizei und Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Langer Stau nach Unfall auf der A14 bei Halle. Foto: Matzulla

Die Autobahn ist aktuell in der Nähe des Rastplatzes Petersberg-West in Fahrtrichtung Halle/Dresden auf dem linken Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es wird empfohlen, das Gebiet auf der Umleitung 26 weiträumig zu umfahren.