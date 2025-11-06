Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend auf der A9 zwischen Coswig (Anhalt) und Köselitz ereignet. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer übersah offenbar einen Schilderwagen in einer Baustelle und fuhr ungebremst auf. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig (Anhalt) und Köselitz wurde ein 51-Jähriger schwer verletzt.

Coswig (Anhalt). - Am Mittwochabend hat sich gegen 18.25 Uhr auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Coswig (Anhalt) und Köselitz in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde ein 51-Jähriger bei dem Unfall schwer verletzt.

Demnach befuhr der 51-Jährige mit einem Lkw Fiat Ducato die A9. Im Bereich einer Baustelle wurden die Fahrspuren von drei auf zwei reduziert. Zur Absicherung sei dort ein Schilderwagen aufgestellt gewesen. Der Fahrer habe diesen offenbar übersehen und sei ungebremst auf das Fahrzeug aufgefahren.

Durch den Aufprall habe der 51-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Sowohl der Schilderwagen als auch der Lkw seien stark beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die A9 in Fahrtrichtung Berlin zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 155.000 Euro.