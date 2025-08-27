Zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle ist es Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen.

Zwei Pkw stoßen auf der B100 in Halle zusammen – Zwei Menschen verletzt

Zwischen der B100/Europachaussee und Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Unfall gegeben.

Halle (Saale). – Zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Pkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dadurch mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Die zwei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, so die Polizei weiter. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Sie mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es auf der Strecke zu Behinderungen im Verkehr.