Wegen eines Unfalls ist die B180 zwischen Großpörthen und Geußnitz in Richtung Altenburg derzeit gesperrt.

Staugefahr auf der B180! Zwei Fahrzeuge in Unfall sind in Unfall verwickelt

Auf der B180 hat es einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben.

Naumburg. - Auf der B180 zwischen Großpörthen und Geußnitz (Burgenlandkreis) hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach seien zwei Fahrzeuge darin verwickelt. Die B180 sei deshalb in Richtung Altenburg derzeit gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Ob es Verletzte gibt und wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.