Am Freitag ist es im Burgenlandkreis zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 37-Jähriger kam auf der B180 zwischen Kretzschau und Döschwitz von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Unfall auf B180: 37-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto und wird schwer verletzt

Am Freitag ist es zu einem schweren Unfall auf der B180 zwischen Kretzschau und Döschwitz gekommen.

Kretzschau. – Auf der B180 zwischen Kretzschau und Döschwitz (Burgendlandkreis) hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, soll nach Zeugenaussagen ein 37-jähriger Autofahrer nach einem Überholvorgang aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein.

Daraufhin habe sich der Wagen mehrfach überschlagen und sei erst mehrere Meter neben der Straße auf einem Feld zum Liegen gekommen. Der Fahrer habe bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Die B180 war zeitweise voll gesperrt.