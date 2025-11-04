Bei Zehringen ist am Montagnachmittag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Moped auf der B185 gegen ein anderes Auto.

Stau zu spät bemerkt! 16-Jähriger bei Unfall auf B185 nahe Zehringen schwer verletzt

Ein 16-Jähriger wurde bei einem Unfall auf der B185 bei Zehringen schwer verletzt.

Zehringen. – Bei einem Unfall am Montagnachmittag ist bei Zehringen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) auf der B185 ein 16-Jähriger schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war eine 48-Jährige mit ihrem Auto von Dessau kommend in Richtung Köthen auf der B185 unterwegs. Der Verkehr habe sich wegen einer Baustellenampel gestaut und die Frau habe gebremst.

Unfall in Anhalt Bitterfeld: 16-Jähriger schwer verletzt

Der 16-jährige Mopedfahrer habe das zu spät gemerkt und sei gegen das Auto der 48-Jährigen geprallt.

Dabei hat sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Sein Moped war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei circa 5.000 Euro.