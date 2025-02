Bad Düben/Söllichau. - Ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro ist das Ergebnis eines missglückten Ausweichmanövers auf der Landstraße 128 in der Nähe von Bad Düben. Wie es von der Polizei heißt, war ein Lkw am Montag gegen 19.30 Uhr von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren.

Laut eigenen Angaben hatte der Fahrer versucht, Rehen auszuweichen. Bei dem Unfall verrutschte die Ladung des Lasters, aus einem Kanister traten der Polizei zufolge deshalb drei Liter Industriereiniger aus.

Da diese Ladung als Gefahrgut gilt, musste die Feuerwehr anrücken, um die Flüssigkeit auf der Straße zu beseitigen und die restliche Ladung zu sichern. Der Lkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm allerdings 0,4 Promille, sodass ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde.