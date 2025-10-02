Unfall in Bad Dürrenberg Autofahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

In Bad Dürrenberg hat es einen Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gegeben. Dabei ist der Autofahrer schwer verletzt worden.

Bad Dürrenberg. – Am Donnerstagmittag ist es in der Bahnhofstraße in Bad Dürrenberg (Saalekreis) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen, teilt die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Autos schwer verletzt. Die Fahrerin der Straßenbahn verletzte sich leicht. Sie wurde im Anschluss durch einen Angehörigen des Autofahrers beleidigt und bedroht.

An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Am Pkw entstand Totalschaden. Angaben, wie es zu dem Unfall gekommen war, liegen nicht vor.