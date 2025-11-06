Bei den Sanierungsarbeiten im Keller eines historischen Gebäudes in Bad Schmiedeberg kam es zu einem Einsturz der Gewölbedecke. Ein 36-jähriger Mann verunglückt dabei tödlich.

In Bad Schmiedeberg kam es am Donnerstag zu einem tragischen Arbeitsunfall. Bei dem Deckeinsturz eines Kellers in einem historischen Gebäude verlor ein 36-jähriger Mann das Leben.

Bad Schmiedeberg. - Am Donnerstagmorgen hat sich in Bad Schmiedeberg im Ortsteil Reinharz ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam bei einem Deckeneinsturz in einem historischen Gebäude ein 36-Jähriger ums Leben.

Demnach führten gegen 8.40 Uhr mehrere Personen Sanierungsarbeiten im Keller des Gebäudes durch, als plötzlich Teile der Gewölbedecke einstürzten. Ein Arbeiter sei dabei von herabstürzenden Trümmern verschüttet worden.

Rettungskräfte konnten den Mann kurz darauf nur noch tot bergen. Bei dem Verstorbenen handele es sich um einen 36-jährigen Mann libanesischer Herkunft.

Die genaue Ursache des Unglücks ist derzeit noch unklar. Neben der Kriminalpolizei seien auch die Gewerbeaufsicht, das Bauamt und der Verbraucherschutz in die weiteren Ermittlungen eingebunden.