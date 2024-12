Bei einem heftigen Unfall in einer Bahnunterführung in Merseburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Zugverkehr kam zum Erliegen.

BMW kracht in König-Heinrich-Straße in Schutzwand der DB - Ausfälle im Zugverkehr

In Merseburg ist ein BMW bei einem schweren Unfall in eine Schallschutzwand der Deutschen Bahn gekracht.

Merseburg. - Bei einem heftigen Unfall sind am späten Mittwochabend in Merseburg im Saalekreis drei Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war ein 28 Jahre alter Mann gegen 23.20 Uhr mit seinem BMW in der König-Heinrich-Straße in Richtung Hallesche Straße unterwegs, als er in einer Bahnunterführung vom Bordstein abprallte und dabei ein Rad verlor. Anschließend sei das Auto gegen einen Lichtmast gekracht, den Hang hochgefahren und in die Schallschutzwand der Bahn gefahren, heißt es.

Unfall in Merseburg: Verursacher unter Drogen

Der unter dem Einfluss von Drogen stehende Fahrer, eine 21-Jährige und ein 23 Jahre alter Mann kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Neben dem BMW selbst, dem Lichtmast und der Schallschutzwand sei auch ein geparkter Hyundai von dem Rad des Unfallautos getroffen und beschädigt worden.

Wegen des Unfalls mussten Straße und Bahnstrecke in der Nacht gesperrt werden. Es kam zu teils erheblichen Verspätungen im Zugverkehr.

Dem Unfallfahrer sei der Führerschein entzogen worden, heißt es.