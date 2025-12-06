Bei einem Unfall in Braunsbedra ist am Freitag ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Laut der Polizei war dieser mit seinem Transporter von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Braunsbedra - In Braunsbedra (Saalekreis) ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 58-Jähriger dabei ums Leben.

Demnach war der Mann mit seinem Transporter von einer Straße abgekommen und gegen die Mauer eines Grundstücks geprallt. Eine Zeugin fand ihn bewusstlos in seinem Fahrzeug. Äußerlich habe der 58-Jährige keine Verletzungen aufgewiesen. Laut der Polizei habe es keine weiteren beteiligten Verkehrsteilnehmer gegeben.

Nach Einschätzung des Notarztes sei eine medizinische Ursache für den Unfall wahrscheinlich. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation verstarb der 58-Jährige später im Krankenhaus. Die Polizei sicherte Spuren und fertigte Fotoaufnahmen.