Eine 50-jährige Autofahrerin ist zwischen Scheiplitz und Görschen im Burgenlandkreis von der eisglatten Fahrbahn abgekommen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Eine Frau ist im Burgenlandkreis bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Mertendorf. – Auf der K2203 zwischen Scheiplitz und Görschen (Burgenlandkreis) ist am Mittwochabend eine 50-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei.

Die Frau sei den Angaben zufolge mit ihrem Pkw in einer Kurve von der winterglatten Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen den gefrorenen Boden des Straßengrabens und überschlug sich, so die Polizei zum Unfallhergang.

Dabei sei die Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Pkw war schwer beschädigt und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.