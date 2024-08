In Wansleben am See ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Angehörige brachten den Neunjährigen in eine Klinik.

Neunjähriges Kind bei Crash mit Auto in Wansleben am See verletzt

Wansleben am See. - Ein neunjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Wansleben am See (Landkreis Mansfeld-Südharz) verletzt worden.

Laut Polizei kollidierte gegen 15.25 Uhr in der "Alte Stedtener Straße"ein Auto mit dem jungen Fahrradfahrer, der aus Richtung Hutberg angefahren sei.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Neunjährige vom Rad, verletzte sich und wurde von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind wurde stationär aufgenommen, heißt es weiter.

An dem Fahrrad des Jungen und dem beteiligten Auto sei Sachschaden entstanden.