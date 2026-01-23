In Elsteraue im Burgenlandkreis ist es bei Gleisbauarbeiten zu einem Unfall gekommen. Ein 48-jähriger Arbeiter geriet zwischen ein Fahrzeug und die Schienen. Er wurde dabei schwer verletzt.

Elsteraue. – Bei Gleisbauarbeiten in Elsteraue im Burgenlandkreis ist am Donnerstag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-Jährige an den Gleisen ausgerutscht und zwischen Schienenfahrzeug und Schienen geraten.

Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Klinikum nach Halle geflogen. Die Polizei ermittelt derzeit zu dem Vorfall, auch das Eisenbahnbundesamt wurde informiert.