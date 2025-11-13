Bei Überqueren einer Straße ist ein Fahrradfahrer in Köthen von einem Auto erfasst worden. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

26-Jähriger schwer verletzt: Betrunkener Radfahrer wird von Pkw erfasst

Ein Radfahrer ist in Köthen von einem Pkw erfasst worden.

Köthen. - Am Mittwochnachmittag hat ein Auto einen Fahrradfahrer in der Edderitzer Straße in Köthen angefahren, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der 26-jährige Radfahrer die Straße überqueren, als er von einem Auto, das in Richtung Wülknitzer Straße unterwegs war, erfasst wurde.

Radfahrer wird in Köthen bei Unfall schwer verletzt

Der 26-Jährige sei gestürzt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch während der Erstversorgung sei den Beamten ein starker Alkoholgeruch bei dem Mann aufgefallen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,1 Promille angezeigt. Daraufhin sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden.

An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Schaden am Pkw wird mit 4.500 Euro beziffert.