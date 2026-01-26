Am 16. Dezember 2025 ist ein Rentner auf der L225 in Hergisdorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete. Neue Hinweise werden jetzt durch die MDR-Sendung "Kripo live" erhofft.

Tödlicher Crash in Hergisdorf! Polizei zeigt bei "Kripo live" Bild von möglichem Unfallauto

Auf der L225 am Ortsausgang von Hergisdorf wurde der Rentner überfahren.

Hergisdorf/Helbra – Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines Toyota Auris, der am 16. Dezember 2025 gegen 17.30 Uhr am Ortsausgang von Hergisdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) den 76-jährigen Werner R. angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. Der Senior starb kurz darauf.