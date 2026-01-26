Rentner einfach liegengelassen Tödlicher Crash in Hergisdorf! Polizei zeigt bei "Kripo live" Bild von möglichem Unfallauto
Am 16. Dezember 2025 ist ein Rentner auf der L225 in Hergisdorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete. Neue Hinweise werden jetzt durch die MDR-Sendung "Kripo live" erhofft.
Aktualisiert: 26.01.2026, 11:27
Hergisdorf/Helbra – Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines Toyota Auris, der am 16. Dezember 2025 gegen 17.30 Uhr am Ortsausgang von Hergisdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) den 76-jährigen Werner R. angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. Der Senior starb kurz darauf.