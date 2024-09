Bei einem Unfall in Gräfenhainichen ist ein neun Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Erst stürzt sie, dann rollt ein Bus über ihren Fuß.

Unfall in Gräfenhainichen

In Gräfenhainichen wurde ein Mädchen bei einem Unfall schwer verletzt.

Wittenberg/MZ. - Am Montag, den 16. September, befuhr eine zehnjährige Radfahrerin um 15.45 Uhr mit einem neunjährigen Mädchen, das auf dem Lenker saß, in Gräfenhainichen den Gehweg der Bahnhofstraße. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge verloren sie auf Höhe der dortigen Bushaltestelle das Gleichgewicht und stürzten vor den an der Bushaltestelle stehenden Bus.

Als der 56-jährige Busfahrer wieder in den fließenden Verkehr einfuhr, sei er mit dem rechten vorderen Reifen über einen Fuß des noch am Boden liegenden neunjährigen Mädchens gefahren. Es wurde dabei laut Polizei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es dem Busfahrer nicht möglich war, den Unfall wahrzunehmen oder zu verhindern.