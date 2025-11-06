In Halle ist es in der Großen Brunnenstraße am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos gab es drei schwer Verletzte.

Mehrere schwer Verletzte bei Unfall in der Großen Brunnenstraße in Halle

Halle (Saale). - Am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, hat sich im Bereich der Großen Brunnenstraße ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall mehrere Personen schwer verletzt.

Demnach verlor ein Autofahrer beim Einfahren von der Triftstraße in die Große Brunnenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge sei er mit vier weiteren Pkw kollidiert.

Dabei hätten drei Personen schwere Verletzungen erlitten und seien zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht worden. Das Polizeirevier Halle habe Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Während der Rettungs- und Unfallaufnahme sei der Bereich um die Unfallstelle für den Fahrzeug- und Nahverkehr gesperrt worden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen sei. Drei Fahrzeuge hätten so starke Schäden erlitten, dass sie abgeschleppt werden mussten.