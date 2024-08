Nach einem Unfall zwischen Reideburger Landstraße und Europachaussee in Halle kommt es zu einem Rückstau.

Vorsicht, Rückstau in Halle! Unfall an Europachaussee beeinträchtigt den Verkehr

Zu einem Rückstau kommt es nach einem Unfall an der Europachaussee in Halle (Saale).

Halle (Saale)/DUR/us. - Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen am Übergang von der Reideburger Landstraße in Halle zur Europachaussee gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach waren zwei Autos an dem Unfall beteiligt. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Polizei.

Da die Autos nicht mehr fahrbereit seien, werde der Verkehr momentan an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Deshalb bildete sich ein Rückstau an der betreffenden Stelle.